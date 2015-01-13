Вправа, яка може запобігти серйозним недугам

Коли розвивається хвороба, спеціалісти традиційної китайської медицини вважають, що порушено рівновагу між стихіями Інь і Ян, інакшими словами - розбалансувався зв'язок між внутрішніми органами. Коли виникають проблеми з кінцівками або з хребтом, лікарі вважають, що втрачена гармонія між внутрішніми органами і кістково-м'язової структурою.

В арсеналі китайської медицини є простий і надзвичайно ефективний спосіб відновити цей баланс - вправа «Золотий півень стоїть на одній нозі».

Отже, закрийте очі, руки вільно опустіть вздовж тіла, підніміть одну ногу і постійте в цьому положенні кілька хвилин. Неодмінна умова - не відкривати очі. У цьому випадку зір не буде допомагати вам утримувати рівновагу, що мобілізує мозок на відновлення рівноваги і балансу у внутрішніх органах, для того, щоб утримати загальне рівновагу тіла.

По підошвам стоп проходять канали шести найважливіших внутрішніх органів, коли ви намагаєтеся утримувати рівновагу на одній нозі, ослаблені канали можуть навіть почати "хворіти", але одночасно з цим вони будуть тренуватися. Це благотворно позначаться на органі, до якого належить канал, і на тій частині тіла, в якій даний орган себе проявляє.

Виконання вправи «Золотий півень стоїть на одній нозі» допомагає зосередитися і позбутися неуважності. Кров і ци опускається в область кінцівок, що надає позитивний ефект при гіпертонії, цукровому діабеті, остеохондрозі, радикуліті та інших захворюваннях. Вона ефективна при ознаках хвороби Меньєра (захворювання проявляється приступами запаморочення, шумом в одному вусі, втратою слуху, порушенням рівноваги) і подагрі. Дана вправа при його регулярному виконанні виключно ефективно для тих людей, у кого мерзнуть кінцівки. Цей метод лікує корінь хвороби, а також чудово зміцнює імунітет організму.

На початковому етапі та при слабкій фізичній формі виконуйте вправу по кілька хвилин на кожну ногу. Поступово збільшуйте час стояння на нозі.

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