Аналіз крові допоможе курцям дізнатися, як краще кинути

Аналіз крові може допомогти людям обрати кращу стратегію того, як кидати курити - такий висновок випливає з дослідження, опублікованого в журналі Lancet.

Дослідження свідчать, що 60% людей, які намагаються кинути курити, упродовж тижня знову беруть до руки цигарку.

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Але науковці стверджують, що якщо виміряти, як швидко організм розщеплює нікотин, це може підвищити шанси людини позбутися шкідливої звички.

Інші експерти кажуть, що треба ще оцінити економічну доцільність цього аналізу.

Однією з речовин, яка викликає найбільше звикання при курінні, є нікотин. Коли його рівень в організмі падає, курець відчуває потяг до цигарки.

У різних людей нікотин розщеплюється по-різному.

Деякі науковці припускають, що люди зі швидшим метаболізмом можуть сильніше хотіти курити, а тому їм важче кинути.

Дослідники з Університету Пенсильванії стежили за 1240 людьми, які пробували кинути курити за допомогою трьох різних способів: нікотинових пластирів, препарату вареникліну або таблеток-плацебо.

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Варениклін - це безнікотиновий препарат, доступний за рецептом.

Кожному волонтеру робили аналіз крові, щоб з'ясувати, наскільки швидко у нього розщеплюється нікотин.

Прописуючи лікування, медики зважували побічні ефекти - зокрема ризик депресії та самогубства - проти шкоди для здоров'я, якої завдає куріння.

До того ж, кожен, хто брав участь у дослідженні, міг отримати поведінкову консультацію.

Науковці з'ясували, що люди, у яких нікотин розщеплюється з нормальною швидкістю, мають кращі шанси кинути курити за допомогою вареникліну.

Добровольці, у яких цей процес відбувався повільніше, приблизно однаково реагували на обидва методи, але при використанні вареникліну у них частіше спостерігалися побічні ефекти.

"Для людей з нормальним метаболізмом нікотину шанси на успіх можуть бути вдвічі кращі з таблетками, але третині людей з повільнішим метаболізмом, можливо, краще обрати дешевші пластирі", - каже професор Керін Лерман, одна з керівників дослідження.

Зараз тести для визначення швидкості розщеплення нікотину використовуються переважно в лабораторіях, але науковці кажуть, що можна легко розробити і комерційний аналог.

Професор Ніл Девіс з Брістольського університету називає отримані дані важливим науковим досягненням, але вважає, що треба ще дослідити економічну доцільних цих тестів.

Його колега Роберт Вест з Університетського коледжу Лондона, який не брав участі у дослідженні, розповів: "Якщо люди намагаються кинути курити без допомоги, їхні шанси на успіх складають 4% на рік".

"Щоб досягти успіху, треба пробувати знову і знову. Це як із гральним кубиком: кидаючи його, рано чи пізно отримаєш результат, але якщо перестанеш - програєш", - каже він.

BBCUkrainian.com