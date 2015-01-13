Відчуття холоду може передаватися від людини до людини

Відомо, що свербіж і сміх заразливі. Але тепер, як виявилося, в цей список потрапило і відчуття холоду. Як показав експеримент, добровольці, які дивилися ролик, в якому актори опускали руки в крижану воду, самі зазнавали зниження температури в руках. Ніл Гаррісон з Університету Сассекса вважає, що спостереження за іншими людьми, що потрапляють в екстремальні умови, викликає співпереживання, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

А це допомагає зрозуміти почуття інших. Тобто людина створює внутрішню модель фізіологічного стану іншого індивіда. Фізіологічно це забезпечують дзеркальні нейрони. Вони активуються, коли ми щось робимо самі або спостерігаємо за діями інших людей.

Реакцію добровольців досліджували по температурі їх рук. В результаті внаслідок перегляду роликів з крижаною водою температура рук добровольців знижувалася (на 0,2 градуси - ліва рука, на 0,05 градуса - права). При перегляді інших типів роликів змін не було.