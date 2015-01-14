Кава корисна для жіночої пам'яті

До такого висновку прийшли фахівці з Франції після проведення серії наукових експериментів, пише charter97.org.

Вони організували одне і те ж спостереження з паузою в 4 роки. До участі в ньому дослідники запросили чоловіків і жінок старше шістдесяти п'яти років. За умовами спостереження, учасники повинні були вживати як мінімум три чашки чорної кави на добу.

Провівши експеримент другий раз, лікарі виявили, що кофеїн позитивно впливав на властивості жіночої пам'яті - вони рідше стикалися з забудькуватістю і більш ефективно запам'ятовувати різну інформацію. У той же час на чоловіків чорна кава подібного впливу не мала.

За однією з версій фахівців, така різниця в засвоєнні кофеїну чоловічим і жіночим організмом пов'язана з більш високою чутливістю жінок до різних стимуляторів.