Головний біль може зумовити нестача в організмі вітаміну D

Головний біль пов’язаний з дефіцитом вітаміну D в крові. Про це свідчать результати дослідження, проведеного норвезькими вченими, пише pinu.com.ua.

У рамках проекту Norwegian Tromsø Study вчені з Університетської лікарні Північної Норвегії вивчили дані про 11 614 учасників, які проходили обстеження в 2007-2008 рр.. Аналіз показав, що частота нападів головного болю на 20% вище у людей з низьким рівнем 25-гідроксівітаміну D в сироватці крові. Однак мова йде тільки про головний біль, не пов’язаної з мігренню.

Дослідження показало, що вітамін D потенційно бере участь в процесах формування головного болю. У той же час, рівень цього вітаміну значно залежить від харчових звичок і стилю життя людини.