Після діагностування раку зростає ризик щодо інсульту

Вчені з Університету Колумбії і Медичного коледжу Вейла Корнелла (Weill Cornell Medical College) провели аналіз бази даних Surveillance, Epidemiology, and End Results, пов'язаної з Medicare. Вони вибирали пацієнтів з вперше діагностованим раком молочної залози, раком легень, підшлункової залози, простати або колоректальним раком. Групу контролю склали пацієнти без пухлинних захворювань, підібрані за віком, расової приналежністю, статтю, місцем проживання та супутніми станами. Аналізувалися медичні записи з 2001 по 2007 рік.

У роботі використовувалися дані 327389 пацієнтів. В результаті аналізу було показано, що у хворих на рак спостервгається підвищений ризик щодо інсульту, причому найчастіше він трапляється в перші три місяці після встановлення онкологічного діагнозу. З плином часу це підвищення ризику в порівнянні з людьми, що страждають на рак, зменшується, а через рік ймовірність інсульту у онкологічних хворих не відрізняється від загальної популяції.

Автори припускають, що це підвищення ризику інсульту може пояснюватися впливом пухлини на систему зсідання крові і ендотелій судин. Крім того, саме в перші три місяці після встановлення діагнозу хворий одержує інтенсивну хіміо - та радіотерапію, які є незалежними факторами ризику.

Результати роботи вказують на необхідність підвищення настороженості з приводу можливих інсультів у хворих з нещодавно діагностованим раком.

remedium.ru