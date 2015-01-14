Спати під час хвороби дуже корисно - медики

Правда, поки у тварин. Дослідження, проведене регент-професором Джеймсом Крюгером, показало, що специфічний мозковий білок унікальним чином залучений в реакції сну. Без білка тварини демонструють більш суттєві симптоми інфекції і частіше гинуть, ніж миші з контрольної групи.

Читайте такожУ людей молодше 40 років безсоння збільшує ризик інсульту

Крюгер повідомив, що відкриття може привести до альтернативних терапій грипу та інших інфекційних захворювань, можливо, з використанням назального спрею для стимуляції вироблення мозкового білка під назвою AcPb.

Попереднє дослідження показало, що для здоров'я імунітету необхідний сон, який також грає критичну роль в реакції організму на бактеріальні та вірусні інфекції.

Читайте такожПричини безсоння і дієві засоби її лікування

Крюгер показав, що відновлювальний процес залучає білок AcPb і сигнальну хімічну речовину імунітету під назвою інтерлейкін-1. AcPb в поєднанні з інтерлейкіном-1 допомагає регулювати сон у здорових тварин. Також він стимулює інфікованих тварин більше спати під час хвороби.

У дослідженні інфіковані грипом миші з дефіцитом гена AcPb спали менше. Також вони ставали млявими, демонстрували порушення циркадних ритмів і гинули частіше, ніж миші, які спали довше.

med2.ru