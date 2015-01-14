Вчені виявили нову антибактеріальну молекулу

Результати їх роботи опубліковані в журналі Nature.

В навколишньому середовищі мешкає безліч мікроорганізмів, які могли б послужити джерелом нових препаратів. Їх вивчення і використання обмежене тим, що значна їх частина не культивується в середовищі. Наприклад, тільки 1% бактерій, що мешкають в грунті, буде рости в чашках Петрі. Новий пристрій - iChip, сортує мікроорганізми із зразка по спеціальним камерам.

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Після сортування прилад закопують у ґрунт. Молекули, що підтримують життєдіяльність бактерій із навколишнього середовища в камері, забезпечують для мікроорганізмів умови, близькі до природних. Застосування iChip дозволяє збільшити частку бактерій з грунту, які зростають штучно, до 50%.

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Автори використовували пристрій для отримання приблизно 10 тисяч бактеріальних колоній і перевірили всі з них щодо їх дії на золотистий стафілокок. Було виявлено 25 можливих нових молекул для створення антибактеріальних препаратів, але найбільш перспективні результати показав тейксобактин.

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Дослідники очікують, що бактеріям буде важко еволюціонувати, щоб виробити стійкість до цієї нової молекулі. Механізм дії тейксобактина пов'язаний з реакцією з жирними кислотами, складовими бактеріальної стінки. На відміну від традиційних засобів, що діють на білки мікроорганізмів, які легко змінюються в результаті мутацій, склад жирних кислот і їх форма постійні.

В даний час розробка нової молекули знаходиться на стадії доклінічних досліджень.

remedium.ru