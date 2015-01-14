Дружба у подружжі - ключ до щасливого шлюбу

Вчені з Національного бюро економічних досліджень в Канаді проаналізували дані декількох великих досліджень. Вони врахували те, наскільки щасливими були учасники до шлюбу. Виявилося, люди, що вступили в шлюб, все-таки щасливіші, ніж самотні, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Huffington Post.

Дослідження показало, що сімейні пари щасливі з кількох причин. Спочатку вони насолоджуються так званою "фазою медового місяця". Перші два роки шлюбу, дійсно, найщасливіші, але існують і інші переваги сімейного життя. Наприклад, сімейний союз допомагає справлятися зі стресом. Із супутником життя можна обговорити проблеми на роботі або розділити турботу про дітей і літніх родичів. У скрутну хвилину допомога і підтримка дуже важливі, і одиноким людям у таких ситуаціях часто доводиться непросто.

На думку дослідників, саме партнерство найбільш важливе для щасливого шлюбу, а не любов чи пристрасть. Подружжя, які були кращими друзями, виявилися найбільш щасливими. Рівень щастя у таких партнерів був у два рази вищий в порівнянні з іншими учасниками. Однак шлюб - не єдиний приклад тісного зв'язку, що позитивно впливає на добробут. Довгострокові дружні стосунки теж приносять багато радості.

Цікаво, що в даному дослідженні фахівці вивчили і тих, хто був одружений, але вже розлучився, овдовів або жив окремо. У будь-якому разі, люди, які коли-небудь вступали в шлюб, в середньому виявилися щасливіші за самотніх. Партнери, які довго жили разом, були майже так само щасливі, як ті, хто перебував у законному шлюбі. Співжиття робило людей на три чверті щасливішими. Вчені припускають, що щастя приносять самі відносини, а не їх статус. Тобто, шлюб - це спосіб знайти близького друга.