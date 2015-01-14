Польща продовжує приймати на лікування поранених українських бійців

Республіка Польща продовжує приймати на лікування українських бійців, поранених під час антитерористичної операції на Донбасі.

Про це кореспонденту УНІАН у Харкові після відправлення до Польщі евакуйованих з Донбасу етнічних поляків розказав Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в України Генрік Літвін.

«Ми весь час приймаємо. Мені на цей час важко сказати, скільки їх точно. Раніше це було організовано центрально, через Міністерство оборони та через Міністерство закордонних справ. Тоді ми точно знали скільки. А зараз це перейшло на рівень міжрегіональних контактів. Наприклад, кілька бійців із Дніпропетровська направили до Вроцлава та інших міста Нижньої Сілезії. Цих контактів дуже багато. Ми намагаємося зараз визначитися, ми питаємо в наших колег із регіонів, як виглядає ця допомога. Я можу сказати, що весь час ця робота продовжується», - підкреслив Літвін.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня із Харкова до польського міста Мальборк літаками відправили 178 етнічних поляків, евакуйованих із Донецької та Луганської областей.