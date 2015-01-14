Стан британської медсестри з Еболою поліпшився

39-річній пані Кафферкі, яка живе в Глазго, поставили діагноз лихоманка Ебола 28 грудня, невдовзі після її повернення зі Сьєрра-Леоне, де вона була волонтеркою благодійної організації Save the Children. 4 січня її стан назвали критичним.

У заяві лікарні сказано, що пацієнтка демонструє "ознаки поліпшення стану".

Читайте такожАмериканська компанія тестує вакцину проти Еболи на людях - ЗМІ

"Королівська загальнодоступна клінічна лікарня має приємність оголосити, що Полін Кафферкі показує ознаки поліпшення і більше не перебуває в критичному стані, - сказано в заяві лікарні. - Вона залишається в ізоляції й отримує спеціалізований курс лікування від вірусу Ебола".

Медсестру лікують експериментальними ліками і плазмою з крові іншого британського медпрацівника Вілла Пулі, який одужав після інфікування вірусом Ебола.

Читайте такожЖертв лихоманки Еболи вже понад 8 тисяч - ВООЗ

Полін Кафферкі повернулася до Шотландії з пересадками в Касабланці, Марокко, і в Хітроу, де її кілька разів обстежили, однак не виявили відхилень і дозволили летіти до Глазго.

Повідомляють, що їй міряли температуру шість разів протягом 30 хвилин, однак щоразу температура була нормальна.

У Глазго Полін Кафферкі стало гірше, і після появи симптомів лихоманки 30 грудня хвору перевезли військовим літаком до Лондона в спеціалізований центр лікування Еболи в лікарні Royal Free.

Читайте такожВООЗ: кількість заражених лихоманкою Ебола перевищила 20 тис. осіб

Як сказав професор молекулярної вірусології Ноттінгемського університету Джонатан Болл, поліпшення стану Полін Кафферкі є великим досягненням британських медиків.

"Ми ніколи не дізнаємося, чи її стан поліпшився завдяки новим експериментальним лікам, чи їй стало краще внаслідок переливання плазми з антитілами, але це свідчить про великі переваги добре оснащеного сучасного центру лікування Еболи", - сказав професор.

Він каже, що шанси зцілення на Заході в багато разів перевищують шанси на одужання в країнах Західної Африки, де, за новими даними ВООЗ, кількість смертей від лихоманки Ебола перевищила 8000.

Читайте такожНімецькі вчені назвали першу жертву лихоманки Ебола

Ебола передається прямим контактом з тілесними рідинами інфікованої людини.

Згідно з інформацією ВООН, число інфікованих вірусом Ебола в Сьєрра-Леоне, Ліберії і Гвінеї перевищило 20 тисяч людей.

BBCUkrainian.com