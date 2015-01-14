Новий підхід до лікування алергії на пшеницю у дітей

Дослідники Центру біотехнології рослин та геноміки (Centre for Plant Biotechnology and Genomics) спільно з відділенням алергії дитячого університетського госпіталю Ніньо Хесус (Hospital Infantil Universitario Niño Jesús) в Мадриді показали, що в результаті нового методу лікування алергії за допомогою пероральної імунотерапії в більшості випадків вдається досягти хороших показників: кількість вживаного без небажаних ефектів хліба до кінця терапії становила 100 грам.

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У дослідження були включені шість дітей з алергією на пшеницю. Їм проводилася пероральна імунотерапія, яка полягала у вживанні певних, поступово зростаючих доз пшениці. П'ятеро з пацієнтів успішно завершили лікування через 24 дні, і у всіх через 6 місяців спостерігалася нормальна переносимість хліба в кількості 100 г на день, що дозволяє уникнути ризиків, пов'язаних з випадковим уживанням пшеничного хліба або інших продуктів, що містять пшеницю.

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Пшениця є одним з найбільш поширених харчових алергенів у дітей (понад 35% у дванадцятирічних), і зазвичай єдиним способом лікування є виключення пшениці та її похідних з раціону, що призводить до його незбалансованості. До того ж, багато харчових продуктів містять у своєму складі пшеницю, і, незважаючи на попередження на етикетці, їх випадкове вживання цілком ймовірно. Це змушує батьків бути постійно напоготові і забороняти дітям пробувати нову їжу самостійно. Таким чином, вкрай важливо знайти спосіб зниження реактивності на пшеницю та її похідні.

Отримані обнадійливі результати нового підходу повинні стати основою для подальшого вивчення переваг пероральної імунотерапії при алергічних захворюваннях, вважають автори дослідження.

remedium.ru