Трудоголізм може призвести до розвитку алкогольної залежності - дослідження

Було встановлено, що більше часу людина проводить на роботі, то більше вона схильна до алкоголізму. Такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши анкетні дані понад 330 тисяч осіб з 14 країн світу, включаючи США, Велику Британію, Австралію і Німеччину. Результати експерименту опубліковані в виданні British Medical Journal.

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Відомо, що занадто довгі робочі дні можуть призвести до виснаження і проблем із психічним здоров'ям, пишуть Новини Ізраїля. Результати дослідження вносять нову негативну лепту в цей список. Маріанна Віртанен з Фінського інституту гігієни праці в Гельсінкі та її колеги виявили, що у людей, які працюють більше 48 годин на тиждень, зростає ризик щодо розвитку залежності від алкоголю. Причому це не залежить від статі, віку, соціального статусу або національності.

При збільшенні робочих годин з 8 до 12 на день виникають фізіологічні шкідливі наслідки. На підставі цього факту і результатів міжнародного експерименту вчені говорять про необхідність регулювання робочого часу, як про найважливішу складову громадської охорони здоров'я.

Виявлена дослідниками кореляція не залежить від віку працівників, статі, географічного регіону або соціально-економічного статусу. Для більшості питущих людей це ефективний спосіб відсторонитися від проблем на роботі і в сім'ї.

"Деякі люди справляються з надлишком робочих годин з допомогою шкідливих звичок, таких як вживання алкоголю. Вони намагаються таким чином зняти стрес, позбутися депресії і безсоння", - говорить Віртанен.

Вчені відзначають, що надмірне збільшення робочих годин веде також до малорухливого способу життя. Очікується, що дані дослідження будуть використані в Європейському Союзі для складання рекомендацій з гігієни праці.

Зазначимо, що про зв'язок між тривалістю робочого тижня і пристрастю до алкоголю йшлося у дослідженні новозеландського Університету Отаго у 2011 році. Але вперше цей висновок підтверджений на основі глобального міжнародного дослідження.