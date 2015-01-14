Трудоголізм може призвести до розвитку алкогольної залежності - дослідження
Найбільше в історії медицини дослідження про зв'язок між зловживанням алкоголем і тривалістю робочого тижня було проведено міжнародним колективом вчених
Було встановлено, що більше часу людина проводить на роботі, то більше вона схильна до алкоголізму. Такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши анкетні дані понад 330 тисяч осіб з 14 країн світу, включаючи США, Велику Британію, Австралію і Німеччину. Результати експерименту опубліковані в виданні British Medical Journal.
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Відомо, що занадто довгі робочі дні можуть призвести до виснаження і проблем із психічним здоров'ям, пишуть Новини Ізраїля. Результати дослідження вносять нову негативну лепту в цей список. Маріанна Віртанен з Фінського інституту гігієни праці в Гельсінкі та її колеги виявили, що у людей, які працюють більше 48 годин на тиждень, зростає ризик щодо розвитку залежності від алкоголю. Причому це не залежить від статі, віку, соціального статусу або національності.
При збільшенні робочих годин з 8 до 12 на день виникають фізіологічні шкідливі наслідки. На підставі цього факту і результатів міжнародного експерименту вчені говорять про необхідність регулювання робочого часу, як про найважливішу складову громадської охорони здоров'я.
Виявлена дослідниками кореляція не залежить від віку працівників, статі, географічного регіону або соціально-економічного статусу. Для більшості питущих людей це ефективний спосіб відсторонитися від проблем на роботі і в сім'ї.
"Деякі люди справляються з надлишком робочих годин з допомогою шкідливих звичок, таких як вживання алкоголю. Вони намагаються таким чином зняти стрес, позбутися депресії і безсоння", - говорить Віртанен.
Вчені відзначають, що надмірне збільшення робочих годин веде також до малорухливого способу життя. Очікується, що дані дослідження будуть використані в Європейському Союзі для складання рекомендацій з гігієни праці.
Зазначимо, що про зв'язок між тривалістю робочого тижня і пристрастю до алкоголю йшлося у дослідженні новозеландського Університету Отаго у 2011 році. Але вперше цей висновок підтверджений на основі глобального міжнародного дослідження.