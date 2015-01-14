Швидко худнути небезпечно для здоров'я

Схуднення більше ніж на три кілограми в місяць небезпечно для здоров'я: це попередження містять офіційні рекомендації Всесвітньої Організації охорони здоров'я, пише med2.ru.

Можна звичайно поекспериментувати з монодієтами або голодуванням. Тільки де гарантія, що через тиждень ви не потрапите до стаціонару із загостренням давно забутої хронічної гастроентерологічної хвороби.

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Є ще найвагоміший аргумент, який, сподіваємося, убереже вас від спокуси зменшити свої обсяги вдвічі за пару тижнів. Його не так давно озвучили дослідники, що виявили гормон лептин, який отримав назву «голос жирової тканини». Виявляється, між рівнем гормону в крові і головним мозком існує зворотній зв'язок: чим він нижчий, тим більше хочеться їсти.

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Якщо організм звик до високого рівня лептину, то швидке схуднення посилить відчуття голоду, а щойно дієта закінчиться, ваша вага почне стрімко рости. Звідси випливає вельми оптимістичний висновок: головна причина невдалих спроб схуднення в тому, що задано занадто швидкий темп. Якщо худнути поступово, дотримуючись правильного харчування, то до поступового зниження лептину організм звикне. А результат залишиться надовго.