Медичний туризм приніс Йорданії за рік $1,4 мільярда

09:46, 15 січня 2015
Зарубіжні новини
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250 тисяч іноземних громадян відвідали в 2014 році Йорданію, щоб пройти лікування в місцевих клініках

Фото: newsru.co.il

Про це повідомив газеті Jordan Times голова Асоціації приватних медичних установ Фаузі Хаммурі, пишуть Новини Ізраїлю. Оскільки кожного пацієнта супроводжували ще дві людини, завдяки місцевим медикам в королівство приїхало близько 750 тисяч осіб.

За словами представника галузі, медичний туризм в минулому році приніс йорданській економіці мільярд динарів - 1,4 мільярда доларів США. У цю суму входять витрати на оплату медичних процедур, житла, транспорту і т. д.

Співрозмовник видання зазначив, що цілий ряд факторів шкодить конкурентоспроможності йорданських медиків на міжнародній арені. В першу чергу, це тарифи на електроенергію, що виросли за рік на 50%. Зазначив Хаммурі і нестабільну ситуацію в Сирії і Іраку. Тим не менш, чисельність туристів не скоротилася.

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