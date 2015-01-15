Денний сон зміцнює пам'ять

Фахівцями з університету Шеффілда і Рура був проведений експеримент, для участі в якому були залучені 216 дітей у віці до року, пише med2.ru. Експерти пропонували дітям ігри з прикріпленими до руки ляльками. Гра полягала в тому, що малюкам потрібно було знайти приз, який заздалегідь був захований в ляльці.

Після проведення гри одна група дітей вкладалася спати на 4 години, а інша група немовлят спала менше півгодини. Через 24 години дітям пропонувалося повторити гру. Ті діти, які після виконання завдання лягали відпочивати на тривалий час, наступного дня набагато краще справлялися з виконанням завдання, ніж ті діти, які спали менше 30 хвилин.

Фахівці прийшли до висновку, що розвиваючі ігри перед сном дитина засвоює набагато краще, ніж після сну. Тому батькам рекомендують читати книги дітям саме перед сном.