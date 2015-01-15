Гормональні коливання у жінок можуть посилювати потяг до куріння

Результати роботи вказують на можливість вибору часу, коли кинути курити легше, і на необхідність створення антинікотинових програм, що враховують фізіологічні особливості статі, пише" Ремедіум.

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Відомо, що жінки і дівчата значно швидше набувають залежності від паління порівняно з чоловіками. У новому дослідженні планувалося порівняти відмінності функціональної нейроанатомії потягу до сигарет в залежності від статі і з'ясувати, розрізняється бажання палити від фази менструального циклу у жінок.

Жінок тестували двічі в середині лютеїнової фази і у фолікулярну фазу менструального циклу. Патерни функціонування різних областей ЦНС значно різнилися в залежності від фази менструального циклу. У фолікулярну фазу спостерігалася значна активація лобних, скроневих та потиличних часток, а в лютеїнову фазу виявлялося тільки обмежена активність у правому гіпокампі.

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Автори припускають, що жінкам може бути легше переносити потяг до куріння в середині лютеїнової фази у зв'язку з високим рівнем статевих гормонів, естрогенів і прогестинів.