Риба - дуже важливий продукт для організму людини

Японські фахівці залучили до нового дослідження про здорове харчування довгожителів, щоб з'ясувати, який продукт в їхньому раціоні є найважливішим, пише med2.ru. Виявилося, що це риба.

Жоден інший продукт не зрівняється з впливом риби на фізичний і психічний стан людини. Такі висновки дослідження, проведеного на базі Національного інституту охорони здоров'я і харчування.

Виявилося, що у випробовуваних, які в достатній кількості споживали рибу, було набагато краще і фізичне, і психічне здоров'я.

Користь риби для здоров'я безперечна, адже цей продукт містить жирні кислоти Омега 3.