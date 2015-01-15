У США проведуть клінічні дослідження пероральної вакцини проти ВІЛ-інфекції
11:26, 15 січня 2015Зарубіжні новини
217
Американські вчені з Рочестерського університету приступили до набору добровольців для проведення початкового етапу клінічних випробувань пероральної вакцини проти ВІЛ-інфекції
Нова вакцина створена на основі аденовірусного вектора
062.com
В офіційному прес-релізі підкреслюється, що вакцина унікальна, так як на відміну від інших експериментальних профілактичних препаратів проти ВІЛ випускається в таблетованій формі, пише remedium.ru.
До участі у I-й фазі клінічних досліджень приймаються дорослі добровольці у віці від 18 до 40 років. Організатори досліджень обіцяють заплатити за участь в проекті до 2 тис. доларів.
Читайте такожВІЛ-інфекція мутує і слабшає - вчені
Нова вакцина створена на основі аденовірусного вектора. За словами вчених, в разі успіху, пероральна вакцина буде затребувана на ринку завдяки простоті застосування. Однак вони нагадують, що робота над нею триватиме 5-10 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter