У США проведуть клінічні дослідження пероральної вакцини проти ВІЛ-інфекції

В офіційному прес-релізі підкреслюється, що вакцина унікальна, так як на відміну від інших експериментальних профілактичних препаратів проти ВІЛ випускається в таблетованій формі, пише remedium.ru.

До участі у I-й фазі клінічних досліджень приймаються дорослі добровольці у віці від 18 до 40 років. Організатори досліджень обіцяють заплатити за участь в проекті до 2 тис. доларів.

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Нова вакцина створена на основі аденовірусного вектора. За словами вчених, в разі успіху, пероральна вакцина буде затребувана на ринку завдяки простоті застосування. Однак вони нагадують, що робота над нею триватиме 5-10 років.