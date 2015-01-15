Загиблих від лихоманки Ебола вже майже 8,5 тисяч

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними організації, заразилися вже 21 296 осіб. Раніше повідомлялося, що зараженими трьох найбільш уразливих країнах - Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне - виявилися більше 21 тисячі осіб, з них 10 тисяч в Сьєрра-Леоне. Від смертельного вірусу померли 8 371 людина, понад 3,5 тисячі з яких у Ліберії.

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Також повідомляється, що за минулий тиждень в Ліберії вірусом заразилjся рекордно низьке число осіб з червня, а в Сьєрра-Леоне і Гвінеї - з серпня минулого року.

Як повідомлялося раніше, американська компанія почала тестувати вакцину проти Еболи на людях.