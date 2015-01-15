Брак активності страшніший за ожиріння - вчені

Згідно з даними дослідження, яке опублікували в американському медичному журналі Clinical Nutrition, щороку близько 600 тисяч людей в Європі помирають від хвороб, пов'язаних саме з браком фізичної активності, пише BBCUkrainian.com.

У той же час від хвороб, пов'язаних з ожирінням, помирають вдвічі менше людей - близько 300 тисяч.

За словами вчених, щоденна 20-хвилинна прогулянка в швидкому темпі - найкраща профілактика захворювань, викликаних малорухливим способом життя.

Причому прогулянка - це корисно людям з будь-якою вагою.

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Науковці визнають, що низька активність та ожиріння часто супроводжують одне одного.

При цьому худішим людям низька активність більше загрожує проблемами з серцем, а з тих, хто страждає на ожиріння, краще почуваються ті, хто активно рухаються і займаються спортом.

Вчені Кембриджського університету 12 років аналізували дані 334 тисяч європейців.

Вони фіксували їхню активність, їхні розміри та нотували кожну смерть.

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Науковці дійшли висновку, що найбільший ризик ранньої смерті мають ті, хто мало рухається, і це - не залежить від ваги.

Один з учасників дослідження пояснює, що подолання малоактивності зменшить кількість ранніх смертей у Європі на 7,5%, а подолання ожиріння - на 3,6%.