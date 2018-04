Розроблено нову схему лікування вірусного гепатиту С

Схожий рівень ефективності повідомлявся раніше тільки для 12-тижневого курсу, що включає два препарати, що призначаються перорально. Робота, проведена Національним Інститутом Здоров'я (National Institutes of Health (NIH) на базі Національного Інституту Алергічних та Інфекційних захворювань (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), була опублікована в журналі The Lancet.

Пацієнти з вірусним гепатитом С генотипу I, раніше не одержували противірусних препаратів, які брали участь в дослідженні, були розділені на три групи, пише remedium.ru. У контрольній групі лікування проводилося за 12-тижневою схемою: були призначені софосбувір і ледіпасвір, і у всіх 20 пацієнтів спостерігалася стійка вірусологічна ремісія, що відповідає критеріям лікування. Учасникам з двох груп експериментального лікування, що складаються з 20 пацієнтів кожна, крім зареєстрованих препаратів софосбувір і ледіпасвір призначалися експериментальні лікарські засоби (GS-9669 і GS-9451, відповідно). При використанні трьох препаратів курс лікування становив 6 тижнів.

У групі лікування препаратом GS-9451 один пацієнт був втрачений для спостереження після 4 тижнів лікування. У цього учасника було досягнуто стійкої вірусологічної відповіді. У групі лікування GS-9669 у одного пацієнта трапився рецидив захворювання через два тижні після закінчення терапії.

У решти 38 учасників не визначався рівень вірусного навантаження протягом 12 тижнів після закінчення терапії, що є критерієм лікування від вірусного гепатиту С. Вчені відзначили хорошу переносимість противірусної терапії серед всіх добровольців, які брали участь у клінічному випробуванні.

Автори дослідження вважають, що нетривалий час курсу за новою схемою лікування, простий спосіб прийому і хороша переносимість дозволяють добитися високої прихильності пацієнтів до лікування (комплаентности), що в свою чергу важливо для глобальної елімінації вірусного гепатиту С.