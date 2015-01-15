У харчовому пластику знайшли сполуку, небезпечну для мозку

Університет Калгарі зробив відкриття: компонент багатьох споживчих товарів призводить до гіперактивності. Принаймні, у рибок даніо, пише meddaily.ru з посиланням на CTV News. Дана проблема пов'язана з сумно відомим бісфенолом А, який досі застосовують в процесі виробництва пластику.

Але деякі країни замінили його на бісфенол S, щоб не накликати на себе гнів громадськості. Це дало їм право ставити маркування "не містить бісфенол А". Однак обидві форми здатні провокувати зміни в розвитку мозку, які призводять до гіперактивності.

Робити висновки за результатами дослідження рибок вчені можуть тому, що у риб і людини гени ідентичні приблизно на 80%. У своїй роботі експерти використовували мінімальну дозу, яка міститься у питній воді (до речі, відфільтрувати сполуку не можна). І вона все одно справила негативний ефект. Сполука змінювала час формування нейронів в мозку. Бісфенол S збільшував число нейронів на 240%, що виливалося в зміну поведінки і утворення аномальних мозкових ланцюгів.