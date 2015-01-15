В Ізраїлі відкликали з аптек антибіотик Lentocilin

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю розпорядилося відкликати з аптек антибіотик Lentocilin. Відповідні розпорядження було опубліковано на сайті МОЗ 15 січня, повідомляє newsru.co.il.

У повідомленні говориться, що препарат для внутрішньом'язових ін'єкцій відкликається з аптек через сумніви у його безпеці. МОЗ рекомендує лікарям і пацієнтам використовувати для лікування перевірені замінники антибіотика.

Усіх пацієнтів, які отримали препарат в лікарняній касі, просять звернутися в аптеку для його заміни.