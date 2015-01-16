Популярне знеболювальне Диклофенак пов'язали з інсультами і серцевими нападами

Поширене знеболювальне - диклофенак - Великобританія занесла до списку рецептурних препаратів. І на те є причини. Як виявилося, ліки підвищують ризик ускладнень з боку серця, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Вони відноситься до групи нестероїдних протизапальних препаратів, які призначають для ослаблення болю при артриті, подагрі, головних болях і грипі.

У 2013 рік Оксфордський університет вперше довів, що великі дози нестероїдних протизапальних препаратів підвищують ризик серцевих нападів і інсультів. Тепер європейські експерти закликають пацієнтів із хворим серцем, історією серцевих нападів і інсультів відмовитися від диклофенаку.

А нещодавно питання викликали навіть малі дози препарату або короткочасний прийом. Тому відтепер пацієнтам доведеться проходити обстеження, щоб отримати рецепт на диклофенак. Також радять знайти безпечні альтернативи засобу. Попередження стосуються тільки пігулок з диклофенаком. Гелі та мазі безпечні.