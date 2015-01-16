Кава стимулює любов до життя

Про це свідчать результати масштабного дослідження вчених з Гарвардської школи охорони здоров'я, пише comments.ua з посиланням на The Times of India.

У дослідженні, яке тривало 16 років, взяли участь понад 200 тисяч осіб. Фахівці порівнювали ризик суїциду серед дорослих, що випивали по 2-4 чашки кави в день, і людей, які взагалі не вживали цей напій або пили каву без кофеїну.

Результати дослідження показали, що ризик самогубства серед людей, які випивали щодня по 2-4 чашки кави, був знижений на 50% порівняно з тими, хто кави не любить або з різних причин змушений пити бескофеїнову.

Відзначимо, що раніше каву з кофеїном вже пов'язували зі зниженим ризиком депресії серед жінок. В результаті дослідження, яке гарвардські вчені провели у 2011 році, виявилося, що кавоманки на 15% менше схильні до депресії і стресів у порівнянні з жінками, які не пили кави.