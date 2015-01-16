Медпрацівник Червоного Хреста помер від лихоманки Ебола

У Сьєрра-Леоне медпрацівник Червоного Хреста помер в результаті зараження вірусом Ебола в районі Кенема, де не було зафіксовано нових випадків зараження протягом 37 днів, повідомляє Газета.ру з посиланням на Agence France-Presse.

У повідомленні Червоного Хреста відзначається, що медбрат помер 13 січня, і пізніше у нього діагностували зараження небезпечним вірусом.

В даний час 29 осіб, які працювали разом із загиблим, перевіряють на наявність симптомів, які свідчать про зараження лихоманкою Ебола.

Сім'я і колеги медпрацівника поміщені на карантин.