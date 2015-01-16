Овочевий суп поверне стрункість після свят

Красива шкіра, плаский живіт, стрункі ноги... Думаєш мрія? А ні, цілком реальні наслідки правильно складеного раціону. Ось 3 продукти, які зроблять тебе ще стрункішою і здоровішою, пише cosmo.com.ua.

Овочевий суп

Виявляється, те, що тобі казала мама про користь «першої і гарячої страви на обід», актуальне досі. Овочевий суп сприяє нормалізації обміну речовин і як наслідок - витончених форм! Ще одне дослідження впливу харчування на процес схуднення показало, що вживання супів на основі бульйону або вершків з низьким вмістом жиру набагато краще для фігури, ніж якщо з'їдати ту ж саму кількість калорій у вигляді закуски. Додавай в суп корисні овочі та отримуй порцію вітамінів. Вживай мінімум одну чашку низькокалорійного овочевого супу в день.

Мигдальні горіхи

Кращий корисний снек для всіх прихильників здорового харчування. Мигдальні горіхи є багатим джерелом клітковини і білка, а також містять вітамін E і антиоксиданти. Разом з мигдальними горіхами ти отримуєш магній, який просто необхідний організму, щоб виробляти енергію, вибудовувати м'язову тканину і регулювати рівень цукру в крові. Адже нормальний рівень цукру - запорука почуття ситості. Для повного щастя і здорової шкіри з'їдай приблизно 20 мигдалевих горішків в день.

Оливкова олія

Увага! Вживання великих кількостей оливкової олії допомагає скинути зайву вагу. Це встановили вчені з Університету Наваррі (Іспанія). За словами вчених, у поєднанні зі здоровим харчуванням часте вживання оливкової олії може сприяти зниженню ваги. Цей вид рослинної олії містить у своєму складі багато мононенасичених жирів, що сприяє втраті ваги і здоровому травленню. Оливкова олія знижує апетит і кров'яний тиск, а також має протизапальну дію. Скільки тобі потрібно оливкової олії? 3-4 ст. л. в день цілком прийнятна доза.