Пакетований сік може призвести до раку

Цукор з соку з часом може трансформуватися в злоякісні утворення в кишечнику, пише 4mama.com.ua.

Всі ми неодноразово чули про те, що краще всього починати свій день зі склянки апельсинового або яблучного соку. Але в дійсності, на думку вчених, фруктові соки через високий вміст цукру можуть підвищити ризик розвитку певних типів раку.

Це стосується пакетованих фруктових соків. В процесі переробки напій втрачає всі корисні речовини, пропадають інгредієнти, які захищають людський організм від онкології. Про це повідомили австралійські вчені з Перта після проведеного дослідження за участю більше двох тисяч людей.

Не дивно, що якщо люди регулярно їдять яблука, брокколі і цвітну капусту - вони таким чином знижують ризик розвитку раку. Друга група учасників дослідження налягала на фруктові соки, які навпаки, підвищували ризик.

Фахівці вважають, що виною тому - високий вміст цукру в пакетованих соках і відсутність корисних речовин і вітамінів.