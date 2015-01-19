Гіподинамія вбиває набагато більше людей, ніж зайва вага

Виявилося, що ожиріння, про згубні наслідки якого для здоров'я невпинно попереджають лікарі, аж ніяк не найбільше зло... Британські дослідники з'ясували, що сидячий спосіб життя завдає організму набагато більше шкоди, ніж зайва вагу, пише health-ua.org.

Вчені з Кембріджського університету (University of Cambridge) настійно рекомендують всім людям, що працюють в офісах, незалежно від віку, статі та професії кожен день гуляти протягом 20 хвилин у темпі вище середнього. Навіть це найпростіше і дуже нетривале фізичне навантаження в кілька разів зменшить ризик смерті, викликаний тривалим сидінням.

Кембриджські дослідники вивчали дані 12-річного спостереження за станом здоров'я і спосіб життя понад 334 000 жителів європейських країн.

Вчені виявили, що найбільш високим ризик смерті був у тих учасників дослідження, у яких сидяча робота чергувалася з низькою фізичною активністю в неробочий час.

При цьому підвищений рівень нерухомості був фактором вищого ризику смерті, ніж ожиріння: сидячий спосіб життя і дозвілля був пов'язаний з 2-кратним збільшенням ризику померти достроково порівняно з ожирінням.

Разом з тим у тих випробовуваних, які щодня спалювали за допомогою фізичного навантаження 90-110 кілокалорій (якраз приблизно таку кількість енергії витрачається під час 20-хвилинної прогулянки швидким кроком), ризик передчасної смерті знижувався на 16-30%.