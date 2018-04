"Телеманьяки" частіше їдять шкідливу їжу

Люди, які проводять багато часу перед телевізором, як правило, байдуже ставляться до того, що споживають набагато більше шкідливої для здоров'я їжі, ніж ті, хто веде інший спосіб життя. Крім того, «телеманьяки» часто взагалі не знають про принципи здорового харчування. До такого висновку прийшли дослідники з Х'юстонського університету (США), чия робота опублікована в журналі The InternationalJournal of Communication and Health, пише nastroenie.com.ua.

Як пояснив провідний автор дослідження професор Темпл Нортап (Temple Northup), про те, що надмірне сидіння на дивані перед телевізором пов'язано з постійними перекусами, було відомо і раніше, однак психологічні причини такої поведінки були досі не ясні. Розібратися в них особливо важливо у світлі епідемії ожиріння в останні десятиліття у багатьох країнах світу.

Нортап і його колеги в ході своїх попередніх досліджень виявили, що хворі на рак, яким притаманний фаталістичний погляд на свою хворобу (тобто вони навіть не намагаються зрозуміти причини захворювання і розібратися в способах лікування), у меншій мірі схильні змінити свій, можливо, ризикований спосіб життя, ніж пацієнти з більш активною життєвою позицією. Вчені припустили, що у випадку «запійного» сидіння з чіпсами перед телевізором діє та ж психологічна модель.

За даними дослідження іспанських учених з університету Памплоні, всього 3 години перед телевізором в тиждень можуть скоротити тривалість життя в 2 рази.