2014 рік став найспекотнішим в історії метеоспостережень - вчені

2014 рік визнаний найспекотнішим роком за всю 134-річну історію метеорологічних спостережень.

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, про це повідомляють НАСА і Національне управління океанічних та атмосферних досліджень.

Середня температура води й повітря за минулий рік була найвищою з початку ведення регулярних метеорологічних записів у 1880 році, йдеться в доповідях учених.

Рекордні температури було зафіксовано в багатьох країнах Європи, а також в Австралії й США.