2014 рік став найспекотнішим в історії метеоспостережень - вчені
19:25, 16 січня 2015Зарубіжні новини
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Середня температура води і повітря за минулий рік була найвищою з початку ведення регулярних метеорологічних записів у 1880 році
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2014 рік визнаний найспекотнішим роком за всю 134-річну історію метеорологічних спостережень.
Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, про це повідомляють НАСА і Національне управління океанічних та атмосферних досліджень.
Середня температура води й повітря за минулий рік була найвищою з початку ведення регулярних метеорологічних записів у 1880 році, йдеться в доповідях учених.
Рекордні температури було зафіксовано в багатьох країнах Європи, а також в Австралії й США.
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