Щасливе дитинство знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань

У дослідженні, проведеному в Університеті Хельсінкі, взяли участь 3577 дітей у віці від 3 до 18 років. Фахівці зафіксували дані про соціально-економічний статус сім'ї, способи життя батьків, емоційну стійкість дітей, їх поведінкові проблеми, соціальну адаптацію та рівні стресу. Через 27 років після початку дослідження вчені оцінили стан здоров'я серцево-судинної системи 1089 з 3577 учасників віком 30-45 років, розповідає meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Добровольці розповіли про свої рівні холестерину і глюкози в крові, фізичну активність, харчування, вагу, артеріальний тиск і куріння. Якість життя в дитинстві сильно вплинула на стан здоров'я серцево-судинної системи у дорослому віці. Так, учасники, у яких було щасливе дитинство, на 14% частіше мали нормальну вагу, на 12% рідше курили, а їх рівень глюкози в крові відповідав нормі на 11% частіше в порівнянні з людьми, дитинство яких було менш благополучним.

Високий соціально-економічний статус і високий рівень саморегуляції поведінки (хороша здатність до самоконтролю) в дитинстві виявилися найбільш тісно пов'язані з міцним здоров'ям серцево-судинної системи у дорослому віці. Так, батьки здатні допомогти дітям надовго зберегти здоров'я серцево-судинної системи. Для цього їм потрібно вести здоровий спосіб життя, піклуватися про створення стабільного емоційного оточення, бути фінансово забезпеченими, навчати дітей контролювати агресивну і імпульсивну поведінку, а також допомагати їм адаптуватися в соціальному плані.