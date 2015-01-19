Овочі і фрукти - запорука здорових судин і серця

Японські вчені проводили протягом 24 років дослідження за участю 9112 осіб, яке виявило зв'язок рівня споживання овочів і фруктів з серцево-судинними захворюваннями. Підсумок такий: чим більше цих продуктів в раціоні, тим нижчий ризик смерті від інсульту, ішемічної хвороби серця та інших відхилень.

При оцінці споживання овочів і фруктів в розрахунок брали стать, вік, наявність шкідливих звичок, споживання натрію і різних харчових груп. Виявилося, люди, які споживали більше овочів і фруктів, як правило, були старшими, їли багато риби, молочних продуктів, бобових і рідше їли м'ясо, пише meddaily.ru з посиланням на Xinhua.

Вчені вирахували співвідношення споживання продуктів і поширеності захворювань, отримавши усереднений індекс. Так, при порівнянні людей, які активно вживали овочі і фрукти, і людей, що споживали їх рідко, були отримані наступні показники, що відображали різницю: 0,74 - для серцево-судинних захворювань в цілому, 0,80 - для інсульту, 0,57 - для ішемічної хвороби серця.