У США ліки від Еболи створять з ДНК генно-модифікованої корови
14:46, 19 січня 2015Зарубіжні новини
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Для створення препарату вчені кожен місяць збирають близько 60 літрів крові генно-модифікованих корів
Над створенням вакцини працюють приватні фармацевтичні компанії
разом з американським військовим інститутом / Фото: REUTERS
У США ліки від лихоманки Ебола створюють з ДНК генно-модифікованої корови, передає gazeta.ru з посиланням на NBC News.
Повідомляється, що над створенням вакцини працюють приватні фармацевтичні компанії разом з американським військовим інститутом USAMRIID.
Для створення препарату вчені кожен місяць збирають близько 60 літрів крові генно-модифікованих корів і виділяють з неї плазму.
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