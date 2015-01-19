У США ліки від Еболи створять з ДНК генно-модифікованої корови

14:46, 19 січня 2015
Зарубіжні новини
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Для створення препарату вчені кожен місяць збирають близько 60 літрів крові генно-модифікованих корів

Над созданием вакцины работают частные фармацевтические компании вместе с американским военным институтом / Фото: REUTERS

У США ліки від лихоманки Ебола створюють з ДНК генно-модифікованої корови, передає gazeta.ru з посиланням на NBC News.

Повідомляється, що над створенням вакцини працюють приватні фармацевтичні компанії разом з американським військовим інститутом USAMRIID.

Для створення препарату вчені кожен місяць збирають близько 60 літрів крові генно-модифікованих корів і виділяють з неї плазму.

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