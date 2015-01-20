У Сонячній системі можуть бути ще дві невідомі планети розміром із Землю - ЗМІ

Як мінімум дві нові невідомі планети можуть знаходитися в далеких куточках Сонячної системи, стверджують європейські астрономи. Згідно з результатами дослідження, які наводить інтернет-сайт газети Gardian, ці небесні тіла можуть мати розміри, приблизні з розміром Землі, повідомляє ТАСС.

До подібних висновків астрономів підштовхнули спостереження за астероїдами, розташованими на орбітах за Нептуном і Плутоном. Зазвичай траєкторії руху таких космічних тіл навколо Сонця мають певні постійні характеристики. Однак деякі з них, як з'ясувалося, періодично відхиляються від стандартних маршрутів під дією гравітаційного поля якихось невидимих із Землі об'єктів великих розмірів.

"Ми вважаємо, що найбільш правдоподібне пояснення цього феномена полягає в тому, що за Нептуном і Плутоном розташовані інші невідомі нам планети", - стверджує професор Карлос де ла Фуенте Маркос з Мадридського університету Комплутенсе. "Неможливо з точністю назвати їх кількість, враховуючи, що ми володіємо обмеженим об'ємом даних, але наші розрахунки свідчать про те, що є як мінімум дві такі планети на далеких рубежах нашої Сонячної системи, а, можливо, їх навіть більше", - вважає він.

Суперечки серед астрономів про кількість планет в Сонячній системі тривають не один десяток років. Ще недавно, на початку 2000-х років, вважалося що планет дев'ять. Однак у 2006 році Міжнародний астрономічний союз позбавив Плутон "звання" планети через маленький розмір і нетипову, сильно нахилену орбіту, зарахувавши його до "транснептунових об'єктів" (ТНО). Приблизно в ті ж роки в Сонячній системі були виявлені й інші подібні Плутону космічні тіла, такі як Еріда, Макемаке і Хаумеа, а вчені всерйоз задумалися про можливість існування нових планет, які обертаються навколо Сонця.

Нинішнє дослідження, на думку європейських дослідників, може мати воістину революційний вплив на наше уявлення про Сонячну систему, якщо розрахунки підтвердяться, і нові великі об'єкти вдасться виявити.