Стоматологи не радять їсти занадто багато фруктів

Згідно з даними опитування 458 лікарів-стоматологів, гігієністів та інших фахівців у галузі стоматології, фрукти небезпечні для здоров'я зубів. Чотири з п'яти фахівців попередили, що перекушування фруктами сприяють розпаду зубів, появі зубного нальоту і ерозії емалі. Третина фахівців вважає: яблука так само шкідливі для зубів і ясен, як печиво і шоколад, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Prothom Alo.

Трохи менше половини опитаних експертів попереджають, що фруктовий сік теж є однією з основних причин виникнення проблем із зубами і яснами. Більше третини стоматологів зазначають: небезпечні для зубів і снеки, наприклад, чіпси. Попереднє дослідження, проведене в Стоматологічному інституті Королівського коледжу Лондона, показало, що фрукти так само негативно впливають на здоров'я зубів, як газовані напої.

Пародонтолог Робін Сеймур з Університету Ньюкасла розповідає: "Опитування, проведене в 2009 році, показало, що 23% дорослих людей чистять зуби тільки один раз в день. До того ж, незважаючи на популярність більш ефективних електричних зубних щіток, у багатьох людей, які чистять зуби два рази в день, все одно залишається наліт на зубах. Це значно підвищує ризик розвитку захворювань зубів і ясен".