Алкоголь не можна вживати перед сном

Багато людей вживають алкоголь перед сном - часто в колі друзів, під час застілля, але досить багато людей роблять це, щоб швидше заснути і міцніше спати. І, справді, алкоголь здатний допомогти заснути, тільки як засіб проти безсоння алкогольні напої зовсім не годяться, пише healthyliving.com.ua.

Чому? Пояснення цьому знайшли вчені з США. Вони з'ясували, що 20% дорослих людей іноді вдаються до такого способу заснути, як вживання алкоголю пізно ввечері. Автори дослідження відзначають, що алкоголь зовсім непридатний як засіб проти безсоння, з таких причин:

- погіршується якість і глибина сну

- алкоголь сечогінний, тому прийняте спиртне розбудить вас раніше для походу в туалет

- алкоголь викликає звикання, і з'являється згубна звичка приймати це "снодійне" постійно

- у "тверезі" дні без вживання спиртного заснути стає практично неможливо, а сон стає коротким і переривчастим.

Тому, якщо у вас проблеми зі сном - не вдавайтеся до алкоголю, а постарайтеся виключити першопричину - перевтому, нервове напруження, стреси.