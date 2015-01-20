У США госпіталізована жінка з симптомами Еболи

У Нью-Джерсі госпіталізована жінка, яка нещодавно повернулася з Сьєрра-Леоне. В аеропорту вона відчула нездужання, після чого її госпіталізували. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на NewJersey.com.

Зазначається, що у американки різко піднялася температура.

Пацієнтку розмістили в одному з медичних центрів Нью-Джерсі.

«Будь ласка, будьте впевнені, що команда фахівців робить все можливе, щоб лихоманка не поширилася», - відзначили в лікарні.

Як повідомляється, американка прилетіла на літаку, який прямував з Брюсселя. На борту літака перебувало 248 пасажирів.