У США госпіталізована жінка з симптомами Еболи
14:10, 20 січня 2015Зарубіжні новини
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Американка прилетіла на літаку, який прямував з Брюсселя, на борту літака перебувало 248 пасажирів
У американки різко піднялася температура / Фото: REUTERS
У Нью-Джерсі госпіталізована жінка, яка нещодавно повернулася з Сьєрра-Леоне. В аеропорту вона відчула нездужання, після чого її госпіталізували. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на NewJersey.com.
Зазначається, що у американки різко піднялася температура.
Пацієнтку розмістили в одному з медичних центрів Нью-Джерсі.
«Будь ласка, будьте впевнені, що команда фахівців робить все можливе, щоб лихоманка не поширилася», - відзначили в лікарні.
Як повідомляється, американка прилетіла на літаку, який прямував з Брюсселя. На борту літака перебувало 248 пасажирів.
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