Багато сидіти шкідливо

Якщо 1 годину в день ви робите фізичні вправи, а ще 10 годин сидите, доведеться вас засмутити: у такому випадку фізкультура мало допомагає. Ризики різних захворювань не зменшуються.

В журналі Annals of Internal Medicine вийшла стаття, в якій показано: перебувати в сидячому положенні подовгу кожен день в будь-якому випадку шкідливо для здоров'я, пише zdr.ru. Щоб з'ясувати це, вчені з Інституту реабілітації в Торонто порівняли дані 47 досліджень способу життя північноамериканців. Всі, хто сидів сумарно більше 8 годин в день, незалежно від інших факторів, піддавалися більшому ризику захворіти діабетом, ожирінням і раком або отримати проблеми з серцем. Їх на 14% частіше госпіталізували, хоча у більшості випадків госпіталізації можна було б уникнути, змінивши спосіб життя.

Автори рекомендують поступово скорочувати час, проведений сидячи, до 4-5 годин в день, і, звичайно ж, влаштовувати "фізкультхвилинки". Якщо дуже хочеться подивитися телевізор, можна робити це стоячи, а краще паралельно робити нескладні вправи.