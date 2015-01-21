Довго спати на вихідних шкідливо для здоров'я

Багато людей дозволяють собі довше повалятися в ліжку у вихідний день. Але подібна практика, на думку фахівців, призводить до ожиріння. Чим довше людина ніжиться в ліжку, тим вищий ризик ожиріння і пов'язаних хвороб, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Це явище вчені вже охрестили соціальним джетлагом.

Різниця в режимі сну між робочими і вихідними днями небезпечна. Але, на відміну від звичайного джетлага, що викликає тимчасові проблеми з обміном речовин, соціальний джетлаг може супроводжувати людину все її життя. Це вчені довели на прикладі понад 800 осіб, у яких замірявся зріст, вага, об'єм талії. Також оцінювалася концентрація С-реактивного білка і глікірованого гемоглобіну в крові - це маркери запалення і діабету.

Паралельно проводилося опитування, що стосувалося тривалості сну, і того, як довго люди воліли спати, коли була така можливість. Виявилося, різниця в тривалості сну в 2 години у вихідні дні підвищує ризик високого Індексу маси тіла та показників біомаркерів запалення та діабету. Можливо, соціальний джетлаг заважає людині вести активний спосіб життя, тренуватися і правильно харчуватися. Таке одне з пояснень негативного впливу джетлага.