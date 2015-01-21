В парі легше налаштуватися на здоровий спосіб життя

Вчені з Університетського коледжу Лондона оцінили, як часто людям вдається кинути палити, почати займатися спортом або скинути вагу разом з партнером. Виявилося, змінювати спосіб життя в кращу сторону простіше, якщо партнер вирішує зробити те ж саме, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У дослідженні взяли участь 3722 пари старше 50 років, які перебували у шлюбі або жили разом. Дослідники з'ясували: у 50% жінок, які кидали курити разом з партнером, вийшло відмовитися від шкідливої звички у порівнянні з 17% з тих, чиї партнери вже кинули палити, і 8% тих, чиї партнери були завзятими курцями. Чоловікам теж було простіше вносити зміни в звичний спосіб життя разом зі своєю другою половиною.

Фахівці відзначають, що нездоровий спосіб життя є провідною причиною смерті від хронічних хвороб у всьому світі. Ризик виникнення проблем зі здоров'ям підвищують куріння, зайва вага, недолік фізичної активності, неправильне харчування і вживання алкоголю. Зміна способу життя допоможе запобігти багатьом захворюванням, включаючи рак.