Грудне вигодовування вбереже дитину від ожиріння

Відомо: основи здоров'я людини закладаються ще в дитинстві. Тому, наприклад, для профілактики дитячого ожиріння важливе, по можливості, грудне вигодовування малюка. При годуванні груддю немовля отримує необхідне і збалансоване харчування, яке легко засвоюється дитячим організмом, розповідає лікар-педіатр Наталія Ботвинникова, пише meddaily.ru.

Штучні поживні суміші, проте, не такі добрі і не завжди безпроблемно засвоюються організмом, стаючи іноді причиною діатезу. По мірі росту дитини в сім'ї необхідно культивувати несправедливо забуту культуру харчування і поступово привчати дитину з малих років до корисної та натуральної їжі. Звичайно, з часом дитина дізнається, що таке чіпси, горішки і жуйки, але найголовніше дитина вже зрозуміє - це шкідлива їжа.

Важливим у профілактиці ожиріння у дітей є привчання до спорту та активного відпочинку. Малорухливий спосіб життя став справжньою проблемою нашого часу. Обмеження часу перегляду телепередач і комп'ютерних ігор на користь спорту закладає основи здорового способу життя вашої дитини. Тому якщо хочете, щоб у доросле життя ваша дитина вступила здоровою, несучи в свою сім'ю культуру правильного харчування, здорового способу життя, вже сьогодні необхідно закласти основу для цього.