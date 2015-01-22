Кава зміцнює пам'ять жінок

Кава - найпопулярніший напій, щодо якого є безліч суперечок про його вплив на людський організм. Існують факти, які підтверджують її негативний вплив, але ряд останніх досліджень, навпаки, розкривають її позитивні властивості, пише newsone.ws.

Тепер можна перестати лаяти каву і не вмовляти жінок замінити її іншими напоями. Після кави йде депресивний стан і піднімається настрій. Французькі вчені вважають, що кава здатна зробити пам'ять міцнішою, але це прерогатива для жіночої статі.

У черговому експерименті, присвяченому уточненню позитивних властивостей цього напою, брало участь понад п'ятисот осіб. Учасниці чотири роки щодня випивали кавовий напій. З'ясувалося, що кава поліпшив їх пам'ять. Втім, на чоловіків він не мав такого дієвого ефекту.