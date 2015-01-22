Щоб не застудитися, потрібно тримати ніс і ноги в теплі

Доктор Рон Екклес з Центру застуди Університету Кардіффа 25 років досліджував, чому холодні ноги підвищують ризик розвитку застуди. Тепер він готовий озвучити висновки. Отже, у багатьох в тілі існують бактерії, які викликають застуду, а не симптоми. Однак, як тільки температура ніг падає, симптоми проявляються у вигляді нежитю. А це вже загрожує повноцінною хворобою, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

При холодних ногах судини в носі звужуються, приплив крові скорочується. Так тіло запобігає швидкій втраті тепла. Але у крові містяться імунні клітини, що борються з інфекцією. Отже, коли ноги замерзли, слизова носа і горла менше захищена. Потім, в цій ситуації менш ефективно працюють волоски в носі, що полегшує потрапляння патогенів в тіло.

Тому рекомендації прості: тримайте в теплі і сухості ноги, а також не забувайте про ніс, адже саме там створюється ідеальне температурне середовище для розмноження патогенів. І в цей момент імунітет (первинна відповідь) працює погано. Найнебезпечніша температура для носа - 33 градуси за Цельсієм. Зниження температури не тільки носа і ніг загрожує хворобою. Не можна застуджувати спину. А от зниження температури в ротовій порожнині не підвищує ризик інфікування.