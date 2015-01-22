В присутності чоловіка жінка гостріше відчуває біль

Дослідники з Університетського коледжу Лондона, Королівського коледжу Лондона і Університету Хартфордшира з'ясували: через присутність другої половини під час хворобливих медичних процедур деяким жінкам може стати гірше, а не краще. Так, не всім варто брати з собою на операцію кохану людину, передає meddaily.ru з посиланням на BBC.

У дослідженні взяли участь 39 пар. Фахівці з'ясували, чи боялися учасниці емоційної близькості у стосунках. Потім кожна жінка відчула на собі серію хворобливих лазерних імпульсів. Спочатку її партнер знаходився поруч, а потім вийшов з кімнати. Після цього жінки оцінили свої рівні болю.

Вчені також виміряли мозкову активність учасниць за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ). Деякі жінки відчували найбільш сильний біль, коли їх партнер був з ними в кімнаті. Це виявилися ті учасниці, які уникали близькості, довіряли собі більше, ніж партнеру, і у стосунках відчували себе некомфортно.

Результати були помітні і на електроенцефалограмі. В присутності партнера у таких учасниць підвищувалася активність в ділянках мозку, пов'язаних із загрозою для тіла. Попередні дослідження показали, що біль у деяких дітей стає сильнішим в присутності батьків. Таке трапляється в основному тоді, коли батьки переживають більше, ніж діти.