Як очистити організм за допомогою рису

Візьмемо звичайний рис, стільки столових ложок, скільки вам років. Промиємо, засиплемо в банку, заллємо теплою кип'яченою водою, закриємо кришкою і поставимо в холодильник. Вранці воду зіллємо, візьмемо 1 столову ложку з верхом рису, зваримо його протягом 3-4 хвилин без солі і з'їмо натщесерце до половини восьмого ранку. Рис знову заллємо холодною водою і поставимо в холодильник. І так чинимо щоранку, поки рис не закінчиться, пише novosti-n.org.

Секрет методу полягає в тому, що рисове зерно має кристалічну структуру. Коли ми замочуємо зерна, ми видаляємо з нього крохмаль, а на зернятках з'являються осередки. Рисова каша не перетравлюється в шлунку, а в кишечнику зерна діють як адсорбент.

Після курсу лікування ви станете не просто здоровішими, але і молодшими. Одна умова: після сніданку бажано нічого не їсти і не пити не менше 3 годин. Після такого харчування йдуть болі в попереку, перестає хрустіти шия.