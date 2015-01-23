Кориця допоможе схуднути

Це науково доведений факт. Завдяки тому, що кориця містить особливі поліфеноли, вона прибирає з крові зайвий цукор. А якщо його немає, то і додатковий жир не відкладається. Не хочете побачити на вагах цифру, більшу звичного, - з'їдайте півчайної ложечки кориці в день. Щоб цифри зменшилися, дозу прянощів можна збільшити. Найкраще додавати її в зелений чай з соком лимона або ж у нежирний кефір. Можна замість десерту з'їсти ложечку меду з корицею. Або ж просто додавати її в їжу, благо, що ця пряність поєднується практично з будь-якими харчовими продуктами. Її можна класти як в десерти і випічку, так і в зовсім несолодкі страви: м'ясо, каші, соуси. Правда, якщо ви сядете на "дієту" з булочок з корицею, користі для талії від цього не дочекаєтеся, пише newsone.ws.

Кориця - воістину чудодійна рослина. Завдяки властивості знижувати рівень глюкози і "шкідливого" холестерину в крові, вона корисна для діабетиків і гіпертоніків. Давно відомо про її властивості вбивати різні віруси, бактерії і гриби. Вважається, що спиртова настоянка китайської кориці може вбивати навіть туберкульозну паличку. І це далеко не весь перелік чудодійних властивостей цієї прянощі. Недарма китайці вже давно внесли її до списку 50 максимально корисних лікувальних рослин.

Але у всьому важлива поміркованість. Кориця, поряд з корисними речовинами, містить кумарин, який у великих концентраціях може викликати головний біль і хвороби печінки. Так само від цієї приправи слід відмовитися вагітним жінкам.