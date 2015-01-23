Кінза очищає воду від важких металів
В кінзі міститься біосорбент, який здатний видаляти свинець, мідь, ртуть та інші потенційно токсичні важкі метали із забрудненої води
Нещодавно було опубліковано сенсаційне повідомлення про підсумки дослідження, як можна очистити питну воду звичайною кінзою - коріандром.
За інформацією profidom.com.ua з посиланням на ProfiDom.com.ua в кінзі міститься біосорбент, який здатний видаляти свинець, мідь, ртуть та інші потенційно токсичні важкі метали із забрудненої води.
За словами дослідників, звичайні способи видалення важких металів з води, такі як обробка активованим вугіллям (використовувана в фільтрах в домашніх глечиках очищення води) або більш складні технології, такі як іонообмінні смоли, є дуже ефективними. Однак, вони надто дорогі для використання в країнах, що розвиваються, особливо в сільській місцевості. Саме потреба в більш дешевих, життєздатних альтернативах спонукала вчених до пошуку біосорбентів - натуральних матеріалів, які за допомогою абсорбції і адсорбції видаляють важкі метали з води.
Як відзначають дослідники, секрет успіху використання кінзи як біосорбенту полягає у структурі зовнішніх стінок мікроскопічних клітин, з яких складається рослина, яка чудово підходить для абсорбції токсичних металів. За словами Шоера, кінзу можна упакувати різними способами у багаторазові фільтри для води - у вигляді пакетиків або картриджів, або можна навіть використовувати траву в кульках з заваркою для видалення небажаних токсичних елементів з чаю.