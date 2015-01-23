Кінза очищає воду від важких металів

Нещодавно було опубліковано сенсаційне повідомлення про підсумки дослідження, як можна очистити питну воду звичайною кінзою - коріандром.

За інформацією profidom.com.ua з посиланням на ProfiDom.com.ua в кінзі міститься біосорбент, який здатний видаляти свинець, мідь, ртуть та інші потенційно токсичні важкі метали із забрудненої води.

За словами дослідників, звичайні способи видалення важких металів з води, такі як обробка активованим вугіллям (використовувана в фільтрах в домашніх глечиках очищення води) або більш складні технології, такі як іонообмінні смоли, є дуже ефективними. Однак, вони надто дорогі для використання в країнах, що розвиваються, особливо в сільській місцевості. Саме потреба в більш дешевих, життєздатних альтернативах спонукала вчених до пошуку біосорбентів - натуральних матеріалів, які за допомогою абсорбції і адсорбції видаляють важкі метали з води.

Як відзначають дослідники, секрет успіху використання кінзи як біосорбенту полягає у структурі зовнішніх стінок мікроскопічних клітин, з яких складається рослина, яка чудово підходить для абсорбції токсичних металів. За словами Шоера, кінзу можна упакувати різними способами у багаторазові фільтри для води - у вигляді пакетиків або картриджів, або можна навіть використовувати траву в кульках з заваркою для видалення небажаних токсичних елементів з чаю.