Апельсиновий сік корисніший за апельсини

Багато вважають, що апельсини кращі апельсинового соку. Нове дослідження показало: це не зовсім так. У соку багато цукру, зате нашому організму простіше поглинати деякі речовини з соку, а не зі свіжих фруктів, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Апельсини багаті поживними речовинами, такими як каротиноїди і флавоноїди. Вони знижують ризик певних видів раку і серцево-судинних захворювань.

Дослідники виявили, що процес виробництва пастеризованого апельсинового соку знижує рівні каротиноїдів і вітаміну С. В той же час, він значно підвищує їх біодоступність, тобто, організм може засвоїти та використовувати набагато більше речовин. Так, хоча апельсиновий сік значно знижує рівень флавоноїдів, інші речовини стають набагато доступніші.

Між тим, ще одне дослідження показало: фруктовий сік підвищує кров'яний тиск.